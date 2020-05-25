أرامكو الأعلى قيمة عالميًّا تتصدر.. فوربس تكشف عن أقوى 40 شركة عربية

العملاق السعودي هي الأولى من حيث قيمة الأرباح بالعالم بواقع 88.2 مليار دولار

أطلقت "فوربس"، قائمة Global 2000 السنوية التي تضم أقوى 2000 شركة على مستوى العالم، والتي تم إعدادها بناء على قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات بأوزان نسبية متساوية.

وضمّت القائمة 40 شركة من المنطقة العربية، وتصدرت أرامكو السعودية الشركات العربية بالقائمة واحتلت الترتيب الخامس على مستوى العالم. كما أنها الشركة الأعلى قيمة في العالم بواقع 1.684 تريليون دولار، تليها شركة أبل بقيمة 1.285 تريليون دولار. يُذكر أن الفارق بين القيمة السوقية بين الشركتين (وهي 400 مليار دولار) يوازي ضِعف القيمة السوقية لشركة (ExxonMobil) التي تُعد ثاني أكبر شركة بقطاع البترول في العالم.

كما تُعد شركة أرامكو، الأولى من حيث قيمة الأرباح على مستوى العالم بواقع 88.2 مليار دولار، تليها شركة وارن بافت (Berkshire Hathaway) في المرتبة الثانية، التي حققت صافي أرباح بقيمة 81 مليار دولار؛ في حين تعد أرامكو أعلى شركة في القائمة بعد استبعاد قطاع الخدمات المالية.

ووفق ما نشره اليوم موقع "فوربس"، تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المدرجة بالقائمة بواقع 14 شركة من إجمالي 40 شركة من المنطقة، ومن أبرز الشركات السعودية بالقائمة "سابك" التي جاءت في المركز الثالث في المنطقة، و212 عالميًّا بقيمة سوقية 59.8 مليار دولار؛ لتُعد بذلك ثاني أعلى شركة من حيث القيمة في المنطقة.

وجاءت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الخامسة بالمنطقة و335 عالميًّا؛ لتصبح بذلك أقوى شركة في مجال الاتصالات بالمنطقة.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية من بين الدول العربية المتواجدة في القائمة بواقع 9 شركات، وتَصَدّر بنك أبو ظبي الأول الشركات الإماراتية بالقائمة في المرتبة الرابعة بالمنطقة و303 عالميًّا بقيمة أصول بلغت 227.4 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 34.4 مليار دولار، يليه من نفس الدولة بنك الإمارات دبي الوطني الذي يُعد أكبر بنك في دبي في المرتبة 351 عالميًّا والمركز السادس بالمنطقة، يليه شركة اتصالات في المركز السابع بالمنطقة.

وجاءت 3 شركات من الكويت بالقائمة، بقيادة مجموعة بنك الكويت الوطني بأصول تبلغ 96.5 مليار دولار.

ومن المغرب، حل بنك التجاري "وفا" والبنك المركزي الشعبي بالقائمة؛ فضلًا عن بنكين من لبنان؛ رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو بنك عودة وبنك لبنان والمهجر، وجاء بنك من كل من مصر والبحرين وعمان والأردن بالقائمة، وهم: البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك مسقط والبنك العربي.