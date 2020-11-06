أمير الباحة يُكَرّم جمعية "البر" في محافظة بني حسن

بحضور وزير الموارد البشرية

كرّم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن لأعمالها وأنشطتها التي تقوم بها؛ حيث مثّل الجمعية في هذا التكريم، المشرفُ المالي للجمعية محمد بن مسفر القريشي.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية ببني حسن الدكتور عبدالرحمن الشدوي: إن "جميع أعضاء الجمعية يقومون بالعمل المنظم، والجهود المبذولة، والذي جاء بفضل الله عز وجل ثم بفضل العمل الدؤوب والجهد المتواصل ليلًا ونهارًا، وفي جميع أيام وظروف السنة؛ خاصة في ظل جائحة كورونا لخدمة المستفيدين".

وأضاف: "تم إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين، وهذا التكريم من يدي الأمير حسام بن سعود هو وسام شرف وفخر؛ ليس لأعضاء الجمعية فحسب؛ بل لأهالي المحافظة، ولرجالها الأوفياء، وعلى رأسهم محافظ بني حسن خضر الغامدي، الذي وقف مع الجمعية قلبًا وقالبًا لمساندة أعمالنا".

وأُهدي هذا التكريم إلى جميع الداعمين لهذه الجمعية ماديًّا ومعنويًّا، وإلى أهالي المحافظة وجميع مَن وقفوا مع الجمعية يدًا بيد حتى وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه بحمد الله تعالى ثم بدعمهم ووقوفهم الدائم.

كما وجّه شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شايق الشايق، ومساعده خالد صالح، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد عطية الزهراني، على مساندتهم المستمرة، وتشجيعهم الدائم، ودعمهم المتواصل، لكل ما من شأنه النهوض بالعمل الخيري في المنطقة، والوصول به إلى المستوى المأمول.