"الدفاع الروسية": لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم "داعش"

نفت تقديم أي مساعدة لتحليق الطيران الأمريكي في إدلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، نافية تقديم أي مساعدة لتحليق الطيران الأمريكي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان له اليوم الأحد، إنها "لا تمتلك أي معلومات مؤكدة حول تنفيذ العسكريين الأمريكيين عملية لتصفية جديدة للزعيم السابق لتنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد"، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.

وأضاف "كوناشينكوف": "زيادة عدد المشاركين المباشرين والدول التي قيل إنها شاركت في هذه العملية المزعومة، مع وجود تفاصيل متناقضة على الإطلاق لدى كل منها، تثير تساؤلات وشكوكاً مبررة حول مدى واقعيتها وخاصة نجاحها".