دراسة: هكذا يساعد الصوم في علاج سرطان الكبد

أظهَرَ تأثير الاستغناء عن الطعام، نتائج طيبة لصحة الجسم؛ وفقًا لعدة دراسات طبية متخصصة؛ فهذه دراسة حديثة تُشير إلى أن الصوم يمكن أن يساعد في معالجة سرطان الكبد.. كيف ذلك؟

وحسب موقع "دويتشه فيله " الألماني، بحث العلماء في هذه الدراسة فعالية أحد الأدوية متزامنًا مع الصوم، وتأثير ذلك على خلايا سرطان الكبد المعزولة.

وقد أدى استخدام العقار سوناريب مترافقًا مع الصوم، إلى إبداء نمو الورم بشكل واضح؛ وفقًا لموقع "كرونة".

وقد يصبح استخدام هذه الطريقة جزءًا هامًّا من العلاج في المستقبل؛ خصوصًا وأن دراسات عديدة قبلها أظهرت أن الصوم عند مرضى السرطان الذين يتمتعون باستقلاب ثابت؛ أمر يستطيعون تحمله ولا يتسبب في أعراض جانبية سلبية.

والآن يتجه العمل إلى اختبار هذه الطريقة على نطاق أوسع، قبل اعتمادها كجزء من علاج سرطان الكبد.