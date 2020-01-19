آباء يناشدون تأخير موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة: الشروق بعد الطابور!

قالوا: نخرج من صلاة الفجر ونصطحب أطفالنا ولا تزال أنوار الطرقات مُضاءة

ناشد عددٌ من أولياء الأمور، إدارة تعليم مكة المكرّمة، ضرورة النظر في موعد الدوام الشتوي الحالي، مؤكدين أنهم يتوجّهون إلى المدارس بأبنائهم ولا يزال الظلام يلف أحياء مكة المكرّمة.

وقال كلٌّ من محمد مزيد؛ وعبدالله معوض: "لا نكاد نخرج من صلاة الفجر ونتوجّه إلى منازلنا ونصطحب أطفالنا إلى مدارسهم ولا تزال أنوار الطرقات والشوارع مضاءة".

وأضافوا: "الشروق لا يبدأ إلا بعد أن يكون الطابور المدرسي قد بدأ في مدارس مكة المكرّمة في الساعة 7 صباحاً، أو يبدأ الشروق بعد بداية الطابور؛ ما يشكّل صعوبة في الوصول إلى المدارس، فطابور الصباح خير شاهد في وجود الطلاب".

واختتموا مناشدتهم بأن تبادر إدارة التعليم بمكة المكرّمة بتأخير انطلاق اليوم الدراسي، إلى السابعة والربع جرياً على العادة في مثل هذه الظروف.