"تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات

شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.