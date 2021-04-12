"الأرصاد": رياح نشطة على تبوك

تشمل "الوجه وأملج" حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.