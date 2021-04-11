للمشاركة في دوري أبطال آسيا.. الشرطة العراقي يصل جدة

يحل في المجموعة الثالثة بجانب الأهلي

وصلت، اليوم الأحد، إلى جدة بعثة فريق الشرطة العراقي استعدادًا للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وكان في استقبال بعثة الفريق العراقي الشقيق عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها في جدة.

يذكر أن الشرطة العراقي يحل في المجموعة الثالثة رفقة أندية الأهلي، الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.