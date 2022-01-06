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عند دخول مقار القطاعين العام والخاص.. تتضاعف لـ100 ألف حال التكرار

"الداخلية": عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة.. ألف ريال

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن عقوبة الفرد المخالف تبلغ ألف ريال، وتتضاعف عند تكرار المخالفة وتصل إلى مائة ألف ريال.

وأشارت إلى أنه من الضروري أن تجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك.