حاج كوري: من الآن سأصبح سفيرًا في بلدي لنقل الثقافة السعودية

قال: الاستضافة في مكرمة الملك تفوق الوصف والتوقعات

"من الآن سأصبح سفيرًا لنقل الثقافة السعودية لدى الشعب الكوري" بهذه العبارة تحدث حاج "كوري" عن قصّته خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وفي التفاصيل أضاف الحاج الكوري جوهر عماد الدين الذي يُدعى "سوهان" في كوريا الجنوبية لـ"سبق"، بقوله: والدتي الكورية أسلمت قبل 25 عامًا بعد زواجها من رجل سوداني كان مقيمًا في كوريا، وبحسن تصرفاته واقتدائه بتعاليم ديننا الإسلامي اعتنقت الأم للإسلام.

وأبان أن تعامل والدي مع والدتي وتحليه بأخلاق الدين والتعامل بتعاليم الإسلام دون تشدد فيه ولا غلو، أسهم في إشهارها الإسلام، وأتى ذلك خلال إقامته في كوريا الجنوبية عندما كان يعمل فيها.

وتابع: الكوريون الآن يسمّوني "الكوري العربي"، وأنا أحمل اسمين باللغتين، فوالدي السوداني يحمل الجنسية الكورية، مشيرًا إلى أن الشعب الكوري لا يعرف كثيرًا عن ثقافة المملكة العربية السعودية وتميزها بحفاوة الترحيب وكريم الضيافة.

واختتم بقوله: الاستضافة في مكرمة الملك تفوق الوصف والتوقعات، الجميع هنا في خدمتنا كأنهم يعرفونني منذ زمن طويل، وهذا لم يكن غريبًا على المملكة قيادةً وشعبًا.