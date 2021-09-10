بلدية محافظة الحائط تكثف جهودها لإزالة ومعالجة المشوهات البصرية

لتحسين المشهد الحضري

كثفت بلدية محافظة الحائط جهودها لإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل ووضع خطة عمل يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة والعمل على معالجتها وإزالتها، مع تثقيف الأهالي بدعوة للمشاركة المجتمعية لنادي الرياضي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة عن أهمية المحافظة على النظافة العامة والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة المشوهات البصرية.

وعملت البلدية، على إزالة ومعالجة التشوهات البصرية ومن ضمنها: دهان الأرصفة والبردورات، وكذلك اللوحات الدعائية المخالفة، معالجة الأرصفة المتهالكة، معالجة حفر الشوارع، معالجة مخلفات البناء والهدم، معالجة السيارات التالفة، إزالة الكتابات المشوهة، صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، متابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة.

وقال رئيس بلدية محافظة الحائط، المهندس عبدالله عواد الشمري، إن ما تقوم به البلدية من أعمال يعد عملًا للجميع، وأهاب بأهالي المحافظة بضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أي ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام، عبر رقم البلاغات الخاص بالبلدية ٠١٦٢٣٩٠٢٣١ واتس آب فقط أو الرقم الموحد ٩٤٠".