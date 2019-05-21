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الدفعة الثانية بمبلغ ألف ريال لكل أسرة.. لديها العديد من البرامج

"خيرية الأفلاج" تودع 660 ألف ريال في حسابات المستفيدين

كشفت جمعية الأفلاج الخيرية عن إيداعها مبلغ 660 ألف ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبيّنت جمعية الأفلاج الخيرية أنها أودعت الدفعة الثانية في حساب الأسر المستحقة للزكاة بمبلغ ألف ريال لكل أسرة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للأسر المستحقة 660 ألف ريال.

وتقوم خيرية الأفلاج بالعديد من البرامج لتقديم ما يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها والبالغ عددها نحو 700 أسرة من خلال توفير العديد من المستلزمات العينية والنقدية وتقديم ما يقضي احتياجاتهم.