لبنان.. إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون لدولة خليجية

بعد توقيف 3 أشخاص وضبط أكياس زنتها الإجمالية 52 كجم

أحبطت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الإثنين، تهريب 300 ألف حبة كبتاغون الى إحدى دول الخليج.

وقالت المديرية، في بيان صحافي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، إن معلومات توافرت عن عملية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى إحدى دول الخليج، مشيرة إلى توقيف ثلاثة من أفراد الشبكة في مايو الجاري.

وأضافت، أنه بتفتيش سيارة الموقوفين عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في 3 أكياس زِنتها الإجمالية 52 كيلو جراماً تقريباً.

المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان لبنان

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 01:18 PM

بعد توقيف 3 أشخاص وضبط أكياس زنتها الإجمالية 52 كجم

لبنان.. إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون لدولة خليجية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أحبطت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الإثنين، تهريب 300 ألف حبة كبتاغون الى إحدى دول الخليج.

وقالت المديرية، في بيان صحافي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، إن معلومات توافرت عن عملية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى إحدى دول الخليج، مشيرة إلى توقيف ثلاثة من أفراد الشبكة في مايو الجاري.

وأضافت، أنه بتفتيش سيارة الموقوفين عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في 3 أكياس زِنتها الإجمالية 52 كيلو جراماً تقريباً.

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المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان لبنان

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