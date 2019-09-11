ضيوف "بنيان الخيرية" يحتفون بأسر الأيتام والأطفال

مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد

تجلّت إنسانيات جمعية "بنيان الخيرية" في أبهى صورها، وهي تجمع ضيوفها من المسؤولين ورجال الأعمال مع أسر الأيتام والأطفال، في احتفال أقيم مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 1440 - 1441هـ، بحضور "سبق" الراعي الإعلامي لمناشط الجمعية.



استضاف الاحتفال فندق "نارسيس" راعي الضيافة، بحضور السفير الجيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة، والأديب الكاتب عضو مجلس الشورى سابقًا، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية، حمد بن عبد الله القاضي، وصاحب مبادرة "فرجت" اللواء دكتور يحيى بن دماس الغامدي، والأمين العام السابق للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، والإعلامي عبد العزيز بن فهد العيد، ورجل الأعمال ياسر الربيعان، ومدير عام فنادق ومنتجعات نارسيس إبراهيم بن محمد الخليوي، والزميل في صحيفة "سبق" عيسى الحربي.



بدأ اللقاء باستقبال الضيوف لأسر الجمعية، وجرى تحفيز الأبناء وتشجيعهم على الاهتمام بالعلم والتربية الحسنة، وتعزيز الولاء لهذا الوطن المعطاء، وأيضًا ضرورة المحافظة على الصلاة، والتفوق الدراسي، واستغلال فائض الوقت بالرياضة وتنمية الذات.



وفي نهاية الاحتفالية التي استضافها "نارسيس" بحي العليا، تسلمت أسر الجمعية الهدايا، بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية "بنيان الخيرية" ندى البواردي، والمنسقة رائدة التطوع الجوهرة آل فهيد، ثم اصطفّ الأبناء بفرح وحماس بجوار الضيوف لالتقاط الصور التذكارية، وتوثيق مناسبة "الوفاء".