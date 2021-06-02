"تداول" عن قرار "التعليق": نعمل على معالجة الخلل في أسرع وقتٍ ممكن

قالت: تعليق التداول بسبب خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة

أعلنت تداول السعودية (تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت)، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

وقالت تداول في بيان: هذا ويعمل فريق العمل المختص على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن، وتعتذر تداول السعودية وتؤكّد اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.