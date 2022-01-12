"خبير": ثروة المملكة المعدنية هي القاعدة الأولى في جميع الصناعات

"الغامدي": تُعتبر اللَّبِنَة الأولى لسلاسل الإمداد الصناعية ونقطة انطلاقها

أكد خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة المهندس خالد الغامدي، أن قطاع التعدين اليوم في أي دولة في العالم، له أهمية كبرى؛ باعتباره اللَّبِنة الأولى لسلاسل الإمداد الصناعية.

ولفت "الغامدي" إلى أن انطلاقة الصناعة تكون من قطاع التعدين. والمعادن بكافة أنواعها هي المواد الخام التي تُستخدم في كل الصناعات حاليًا، سواء صناعات الطائرات أو صناعات الطاقة أو الطبية؛ مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنطلق فعالياته اليوم بالرياض يُركز على القطاع الذي يُعد القطاع الثالث في الاقتصاد السعودي ويعتبر اللبنة الأولى للقطاعات الصناعية المختلفة.

يُذكر أن العاصمة الرياض تستضيف اليوم، فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

ويناقش المؤتمر الذي يتزامن مع الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية، واقعَ ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم بمشاركة ألف شخصية من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين.