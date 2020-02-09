"عبدالعزيز بن سعد" يتوج الفائزين برالي حائل نيسان الدولي 2020

السعودي "العبدالعالي" حقق الأول والتشيكي"زابليتال" الثاني

توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020م، اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة رالي حائل نيسان الدولي، بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، وذلك في متنزه المغواة للاحتفالات بحائل.

وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد سموه والحضور عرضًا ثلاثي الأبعاد عن ختام الرالي.

عقب ذلك ألقى المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية علي الحسامي كلمة الجهة الراعية للرالي، عبّر فيها عن شكره على الاهتمام الكبير الذي حظيت به نيسان على مدار السنوات السبع الماضية والمستمر لهذا العام، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي من خلاله نقدّم للعالم ولمحبي الرياضة سباقًا يترقّبونه من عام لآخر ويحقّق نجاحات متتالية ويستقطب الزوار والرياضيين من أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن نيسان وثقت بمهارات السائقين السعوديين منذ رعايتها أول مرة للبطولة وتميّزهم وخبرتهم الواسعة في السباقات الصحراوية وأشرفت على تطوير أدائهم وحصدت معهم نجاحات لافتة في مجال سباق السيارات.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن الرالي.

إثر ذلك كرّم أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان العاملة في الرالي ، كما توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل نيسان الدولي 2020 ، وجاء في مقدمتهم السائق السعودي صالح العبدالعالي الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام وفئة‪ (T1) بمعاونة ملاحه النرويجي أولاء فولون، وجاء في المركز الثاني التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي مارك سايكورا، وحقق السعودي المشنا الرمالي وملاحه مازن الرمالي المركز الثالث في الترتيب العام.

وفي فئة T1N) ) أحرز المشنا الرمالي مع ملاحه مازن الرمالي المركز الأول، وحل السعودي مطير الرمالي مع ملاحه هاني الشمري ثانيًا، وفي المركز الثالث جاء السعودي منيف السلماني والملاح عبدالسلام‪.

وفي فئة ‪ (T2) استطاع السعودي خالد الهمزاني بمعاونة ملاحه فهد العمر تحقيق المركز الأول وجاء ثانيًا السعودي سلمان المشعان وملاحه رشيد الطوياوي، وحقق المركز الثالث الإماراتي يحيى الهلّي‪.

واستطاع السائق السعودي صالح السيف مع ملاحه ياسر الشمري تحقيق المركز الأول بفئة (T3)‪ كفائز وحيد في هذه الفئة بعد تعثر وانسحاب منافسيه‪.

واستطاع السعودي خليل التويجري تحقيق المركز الأول بمساعدة ملاحه وليد التويجري في فئة (T4)، وحل بالمركز الثاني السعودي فهد النعيم وملاحه عبدالله النعيم، وجاء ثالثًا السعودي أحمد الضيف مع ملاحه أحمد العبدالعالي‪.

وفي فئة الشاحنات T5) ) حقق المشارك الوحيد في الفئة السعودي إبراهيم المهنا مع ملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب المركز الأول.

وفي فئة الدراجات النارية‪ (bike) فاز الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني الإماراتي سلطان البلوشي، فيما جاء السعودي أحمد الناصر ثالثًا، أما بفئة الدراجات كواد (QUAD)حقق المركز الأول السعودي رياض العريفان، وجاء ثانيًا السعودي سفيان العمر، وحل السعودي سلطان المسعود ثالثًا.

وفي ختام الحفل بارك الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل للوطن هذا الانتصار الذي سطره رالي حائل بالذهب والامتيازات التي تحققت للمنطقة بأرضها وسمائها، واستطاعت بأبنائها أن تفوز بخمسة عشر عامًا متواصلة من العطاء وبإدارة فعاليات تعد من أهم الفعاليات في المملكة وهو رالي حائل.

وقال سموه في تصريح صحفي: إن رالي حائل يشكل دائرة اقتصادية وثقافية وحراكًا مجتمعيًا ورياضيًا، حيث أصبح علامة مميزة أنتجت البطولة من خلاله شبابًا من أبناء المنطقة يتمتعون بقدرات عالية وخلقت فرصًا للأعمال وتنافسًا كبيرًا في الأداء والإدارة.

وأضاف سموه : إن رالي حائل لا يخص المركبات فقط بل أصبح رالي تدخل المنطقة من خلاله في سباق بأكملها وكل هذا جاء بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الذي يدفع بكل قوة هذه الأطروحات لتكون عالمية ويمتد تأثيرها للوطن وأبنائه، ونتوقع أن تشهد رياضة المحركات خلال السنوات القادمة نقلات نوعية، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو بداية العمل لغدٍ أفضل وأجمل بأفكار جديدة وطرح مميز عن رالي حائل وبعض فعاليات المنطقة التي نرى قدرتها على التميز والمنافسة والاستمرار.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بعدد المتسابقين في النسخة الحالية الذي تجاوز 120 متسابقًا، مؤكدًا أنه من رالي حائل ولدت رياضة السيارات بالمملكة ومن حائل انطلقت هذه الرياضة وهناك آفاق كبيرة سنعمل عليها مع نائب أمير المنطقة بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة وستكون مثمرة بإذن الله.

من جانب آخر قال سمو الأمير خـَالـِد بن سُلطان بن عبداللـه الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية في تصريح صحفي: إن هذا الإنجاز والتنظيم لرالي حائل هذا العام كجولة مرشحة ليكون إحدى جولات الراليات الصحراوية العالمية زادت من مسؤولياتنا للمحافظة على النجاحات السابقة التي شهدها رالي حائل الدولي، الأمر الذي يحتم علينا مُواصلة العمل للحفاظ على سمعة هذا الرالي الذي أبرز الكفاءات الوطنية تنظيميًا وفنيًا، حيث بات الرالي بوابة السعوديين للدخول إلى العالمية بشتى المجالات ضمن رؤية ‪2030 على أمل أن نكون على قدر المسؤولية المُلقاة على عاتقنا من قِبل جميع القيِّمين.

وقدم الأمير خـَالـِد بن سُلطان في ختام تصريحه شكره للقائمين على رالي حائل على جهودهم التي بذلوها لإنجاح هذه الاحتفالية الرياضية الوطنية حيث باتت محطة سنوية لعشاق الراليات الصحراوية ومُناسبةً اجتماعية لأهل المنطقة‪.

وهنأ نائب أمير منطقة حائل، في تصريح صحفي أهل حائل بهذا النجاح وكل العاملين على رالي حائل، فاليوم شهدنا فعاليات كبرى بالمنطقة ومنها ختام رالي حائل الذي يعد من أميز الراليات بعد أن وصل عدد المشاركين فيه لـ 120 متسابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد رقمًا قياسيًا في تاريخ الراليات بالمملكة.

ونوه سموه بمرور خمسة عشر عامًا من نجاح الرالي، الأمر الذي يدل على حسن الإدارة وتفاعل وترحيب أهل المنطقة وتعايشهم وخبرتهم التي اكتسبوها للتعامل مع الرالي، مؤكدًا أن هذا الجهد الجبار يحظى باهتمام ومتابعة أمير المنطقة والهيئة العامة للرياضة ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن تركي والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلاً بالأمير خالد بن سلطان الفيصل اللذين كان لدعمهما واهتمامهما ومتابعتهما أثر كبير في تحقيق هذا النجاح.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وعددٌ من المسؤولين والإعلاميين من داخل المنطقة وخارجها وضيوف الرالي‪.