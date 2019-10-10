بالأسماء.. إمارة حائل تعلن المرشحين على وظائف الرابعة والخامسة

دعتهم لمراجعة إدارة شؤون الموارد البشرية لاستكمال مسوغات التعيين

أعلنت إمارة منطقة حائل أسماء المرشحين لمن تَقَدّموا لوظائف المرتبة الرابعة والخامسة التي أعلنت عبر "جدارة" بتاريخ 25/ 4/ 1440هـ.

وقالت إمارة منطقة حائل: على من وردت أسماؤهم سرعة مراجعة إدارة شؤون الموارد البشرية بالإمارة اعتبارًا من يوم الأحد 14/ 2/ 1441هـ وحتى يوم الخميس 20/ 2/ 1441هـ؛ وذلك من أجل استكمال مسوغات التعيين.

وفي ما يلي أسماء المرشحين:

المرتبة الرابعة

ماجد عبدالعزيز سليمان العطوي/ كاتب/ أم القلبان

إبراهيم سعد عتيق الحويفي/ كاتب/ سميراء

سعود مساعد بلقاسم المعافي/كاتب/ الشنان

هاني عبدالله الصبياني/ كاتب/ بئر الرفدي

عبدالمجيد محمد عودة العطوي/ كاتب/ سعيدان

عبدالله راشد أحمد الزهراني/ كاتب/ الشيحية

عايد مصلح صالح الحربي/ كاتب/ حائل

خالد سليمان سالم الحربي/ كاتب/ حائل

سلطان عطية أحمد اللحياني/ كاتب/ غمرة

سامي قالط رويشد الحربي/ كاتب/ العدوة

أحمد هليل علي العطوي/ كاتب/ حائل

علي محسن حسن العبيدي/ كاتب/ الحائط

عبدالله خضر عايض الصاعدي/ مساعد إداري/ أشيقر

ظاهر عبدالعزيز ظاهر البلوي/ كاتب/ شبرية

المرتبة الخامسة

مصلح محمد عايض الشمري/ مطور برامج مساعد/ الغزالة

عبدالعزيز صالح علي السلمي/ كاتب/ الشنان

سالم مقبل فريح العنزي/ كاتب/ العش

جعفر علوي جعفر آل شرف/ كاتب/ الشنان

مهند أحمد صالح القويفلي/ كاتب/ الشنان

عادل صالح عبدالله الناصر/ مساعد إداري/ العيثمة

منصور سمير مخلد الحربي/ كاتب/ فيضة بن سويلم

عبدالعزيز صالح عبدان الصقعبي/ كاتب/ سميراء

صالح عبدالله صالح الزير/ سكرتير/ الشنان