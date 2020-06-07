الرياض.. القبض على عصابة الـ 10.. 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

متحدث شرطة المنطقة: 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جرى توقيفهم واتخاذ اللازم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية؛ جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب (83) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.