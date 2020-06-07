الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

متحدث شرطة المنطقة: 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جرى توقيفهم واتخاذ اللازم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية؛ جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب (83) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

7

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 12:07 PM

متحدث شرطة المنطقة: 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جرى توقيفهم واتخاذ اللازم

الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

4 4,938

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية؛ جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب (83) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض الجهات الأمنية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020