أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقال أمير تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: يشرفني بإسمي ونيابة عن كل أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذاالعام 1440هـ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كل الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو ما يجسد حرصكم واهتمامكم وإشرافكم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وما وفرته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة، لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم.

كما بعث الأمير فهد بن سلطان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها: إن ما تحقق من تميز في تنفيذ كل الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

كما بعث أمير منطقة تبوك برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.