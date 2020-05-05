المعارض القطري "الهيل" يكشف بالتفاصيل بوادر الانقلاب داخل الدوحة

عصيان للأوامر العسكرية وإطلاق نار بقصر الوجبة.. وهذا دور حمد بن جاسم

أكد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل؛ أن ما حدث فجر أمس في مدينة الوكرة القطرية يعتبر بوادر انقلاب على الحكم، حيث بدأت الأحداث بمشاجرة عائلية داخل الأسرة الحاكمة، وتطورت إلى إطلاق نار في عدة منازل بين مجموعة الضباط.

وقال "الهيل": بعد ذلك توجه أحدهم إلى قصر الوجبه وأطلق النار على كابينة الحراسة، حيث كان يريد لقاء الأمير حمد بن خليفة، وقوبل طلبه بالرفض، فبادر بإطلاق النار، وتمت السيطرة عليه واعتقاله.

وأضاف في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر: ما حدث في منطقة الوكرة في قطر هو مشاجرة عائلية تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة وتطور الوضع إلى أن أحد الضباط دخل إلى مقر الاستخبارات العسكرية وصوب ابن عمه في داخل مكتبه، وهو الآن في حالة حرجة.

وأردف "الهيل": تأكدت لدي أن أحد أفراد الأسرة توجه فعلاً إلى قصر الوجبة وأطلق النار على كابينة الحراسة الأولى، حيث أصر على لقاء الأمير أو حمد بن خليفة ولكن قوبل بالرفض فبادر بإطلاق النار في الجو وتم تصويب سيارته واعتقاله وتم مداهمة منزله أيضاً.

وتابع: لا شك أن حمد بن جاسم لدية أطماع في الحكم وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل، حتى أني أتذكر أنه قال بوجود مدير مكتبه الخاص أن شعب قطر تقدر تضحك عليهم بكلمتين وتحكمهم ولكن أنبه شعب قطر أنه أحقر من أن تثقوا به، فهو لا يصدق ولا يلتزم بالعهود وكاذب بطبيعته.

وقال "الهيل": حمد بن جاسم وفكرة أن يكون حاكمًا لدولة قطر أمر مرفوض جملة وتفصيلاً سواء من ناحية القبول الشعبي له أو التوافق الدولي عليه، لذلك ليس لديه أي إمكانيات أو شجاعة للقيام بأي عملية انقلاب، الأمر كما وضحت سالفًا والسكوت القطري لإحراجكم لاحقًا وسيظهر في صور أو مقاطع مع العاق لا تعطونهم فرصة.

وأضاف: تستطيع أن تقول إن ما حدث هو بوادر انقلاب في قطر لأنه عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وكما ذكرت أن الجو كان مشحونًا جدًا ومازال.. لذلك استعانوا بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية، تذكروا بثي المباشر قبل كم يوم عن العصيان العسكري وبوادر الانقلاب والمسألة هي التوقيت.

وأردف "الهيل": أنا شخصيًا أثق تمامًا بأن كل معلومة قلتها عن #حمد_بن_جاسم و #انقلاب_في_قطر هي الصحيحة، وأتحدى أن يتم إثبات عكس ذلك. لا نعطي تنظيم الحمدين أي فرصه للتقليل من مصداقيتنا، نعم أتمنى سقوط النظام اليوم قبل غدٍ، ولكن لا أعطي معلومات مغلوطة لإحراج نفسي وغيري. أني ناصح أمين ". ومن ثم قام بنشر فيديو بث مباشر على تويتر تطرق فيه للأحداث التي وقعت بالقطر .