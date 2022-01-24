قبل ذهابهم للمدرسة.. الفطور يعزّز مناعة الأطفال وهذا بديل السكريات

بجانب زيوت "الأوميجا ثري" وغيرها من المكملات والابتعاد عن المعلبات

أكّدت استشارية الأمراض الصدرية لدى الأطفال الدكتورة وفاء العصلاني؛ أن التغذية السليمة تغذي المناعة لدى الأطفال.

ولفتت العصلاني؛ إلى ضرورة إفطار الصباح للطلاب في جميع المراحل، على أن تكون مكونات الإفطار كوباً من الحليب مع الحبة السوداء أو ملعقة من العسل، واستبدال الخبز الأسمر ليكون بديلاً عن الخبز الأبيض أو الحبوب الكاملة ليكون أكثر إفادة للطفل.

وتابعت في مداخلة على برنامج اليوم بقناة "الإخبارية"، أن تناول الفواكه بالنسبة للأطفال بديلاً عن السكريات مهم جداً، بجانب زيوت الأوميجا ثري، وغيرها من المكملات والابتعاد عن المعلبات.