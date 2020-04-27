الوباء يواصل انتشاره.. هنا تجد آخر إحصائيات "كورونا" حول العالم

أعداد الوفيات تتجاوز الـ200 ألف والمصابون على عتبة المليون الثالث

شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وتُعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولةَ الأكثر تضررًا مع 54841 وفاة من بين 964937 إصابة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم بحسب "سكاي نيوز عربية":

سجلت الهند 1396 إصابة و48 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ فيما ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 202 والإصابات إلى 15466.

وسجلت ألمانيا 1018 إصابة جديدة و110 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما سجلت السودان 24 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 237 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 57 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 1820 إصابة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات بفرنسا إلى 22856 وفاة؛ فيما سجلت تركيا 99 وفاة جديدة بمجموع بلغ 2805 وفيات.

وسجلت وزارة الصحة المغربية 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4065، وفي مصر رُصدت 215 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة؛ فيما سجلت مستشفيات إنجلترا 336 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 18420.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 183 إصابة جديدة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 2975؛ فيما سجلت الإمارات 536 إصابة جديدة و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء.

وأعلنت الصين عن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة؛ فيما بلغ إجمالي المصابين بالمكسيك 13842 إصابة و1305 وفيات.

وسجلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.