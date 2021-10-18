"الشغدلي" يستعرض أهمية إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

أكد أنه سيوجد وجهات سياحية عالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030

رفع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع أحمد الشغدلي الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء الذي سيسهم في بناء اقتصاد مزدهر.

وأوضح "الشغدلي" أن قيام هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء تحت رئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يُعد فرصة عظيمة لتحقيق أهداف الهيئة والمهام المناطة بها والتي ستصبح رافداً من روافد الاقتصاد لبلادنا وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء يجسد اهتمام المُلهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودعمه وحرصه الكبير واللامحدود على تقدم وتطوير جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة واستثمار المقومات السياحية فيها لجعلها وجهات سياحية منافسة عالمياً وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية.

وأكد "الشغدلي" أن إنشاء الهيئة هو إيجاد وجهات سياحية عالميا تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الذي سينعكس على تحقيق التنمية الشاملة والنوعية لجميع مناطق ومدن المملكة ومحافظاتها وقراها.