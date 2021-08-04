"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

لتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة المعتمدة لضمان سرعة الإمداد وسلامته

وقّعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اتفاقيتين مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، تختص بتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات التخزين والنقل والتوزيع "الدعم اللوجستي" للأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقًا لهاتين الاتفاقيتين: تتولى نوبكو خدمات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وإجراءات الطرح والتقييم للإدارة العامة للخدمات الطبية وجميع العيادات التابعة لها ومستشفيات قوى الأمن، وكذلك قيام شركة نوبكو بتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحد وإدارة عقود المشتريات الطبية بما يضمن تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة المعتمدة لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

وقّع الاتفاقيتين مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، والمدير التنفيذي للتشغيل في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية فهد بن محمد البطحي.