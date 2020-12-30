"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة

أكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع‬⁩

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 11:45 AM

أكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة

"الإعلام المرئي والمسموع" تُوقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد المشاهد المخالفة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" الذي يعرض من خلال تطبيق شاهد المشفر؛ مبينة أن المسلسل لم تتم إجازته من الهيئة، ولا يراعي ضوابط المحتوى الإعلامي، ويعد مخالفاً لنظام الاعلام المرئي والمسموع.

وأكّدت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثّه.

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الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع‬⁩

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