بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية

درجة الحرارة تنخفض إلى 14 درجة مئوية

خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.