بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية

درجة الحرارة تنخفض إلى 14 درجة مئوية

خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.

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15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440 10:36 PM

درجة الحرارة تنخفض إلى 14 درجة مئوية

بالفيديو.. الضباب يخيم على أجواء جنوب بلقرن وسط تدنٍ في الرؤية

سويد الحارثي

بلقرن

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خيّم الضباب الكثيف على مراكز جنوب محافظة بلقرن، اليوم، وتدنت الرؤية الأفقية، في ظل أجواء ممطرة، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وبلغت 14 درجة مئوية.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا لمناطق تخييم الضباب، فيما هطلت أمطارٌ خفيفة على المناطق نفسها.

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