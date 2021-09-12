"الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظتَي جدة ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد بنشاط للرياح السطحيّة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنّياً في مدى الرؤية، على محافظتَي جدة ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
تؤدي الى تدني الرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد بنشاط للرياح السطحيّة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنّياً في مدى الرؤية، على محافظتَي جدة ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.