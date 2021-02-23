"الطاقة الذرية" تطالب إيران بتفسير وجود آثار مواد نووية في غير أماكنها

"غروسي" كشف أن الحوار مع طهران لم يفرز أي نتائج إيجابية

طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إيران بإعطاء إجابات بشأن آثار المواد النووية بما في ذلك اليورانيوم، التي عُثِر عليها في غير مكانها.

وبين "غروسي" أن الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين في وقت سابق، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وأوضح الدبلوماسيين أن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وأضافا أن وكالة الطاقة الذرية تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.