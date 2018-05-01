"فنون الجوف" تعلن إقامة ملتقى التصوير الضوئي

ينعقد لمدة يومين في مدينة سكاكا

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالجوف عن بدء التسجيل في "ملتقى الجوف للتصوير الضوئي" والذي ينعقد لمدة يومين في مدينة سكاكا بمقر السوق الشعبي الواقع بجوار نادي القلعة.

كما كشفت أن الحضور لأعضاء الجمعية سيكون مجاناً ولغير الأعضاء فيلزمهم دفع رسوم قدرها (150) ريالاً، حيث ستكون هناك جلسات عمل لتعليم التصوير بالجوال وتعليم تصوير المناسبات وذلك بإشراف المصورين "أحمد الجروان" و"مهند العوينان".

وذكر مدير الجمعية د."نواف الخالدي" أن الجمعية وبتوجيهات من أمير الجوف الأمير "بدر بن سلطان بن عبدالعزيز" تواصل خدمة شباب وفتيات الجوف والبحث عن الموهوبين وتقديم الرعاية لهم في كافة المجالات.