بعد "أوميكرون".. هذه أول دولة في العالم تعلن إجبارية اللقاحات

تَلَقَّى نحو 69% من سكانها البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين

بعد انتشار متحور "أوميكرون" فيها، أصبحت دولة من دول أمريكا اللاتينية، الأولى في العالم التي تفرض اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" على الأطفال والبالغين بشكل إجباري.

وأفادت وزارة الصحة الإكوادورية في بيان بأن التطعيم ضد كورونا إلزامي، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الوبائي الحالي المترتب على زيادة الإصابات وانتشار أنواع جديدة مثيرة للقلق مثل "أوميكرون".

وأضافت الوزارة وفق "رويترز أن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيعفون؛ مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور، الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة، قائلة: "التطعيم لن يكون إجباريًّا لمن لديهم حالة طبية أو عدم توافق. وفي هذه الحالة، يجب تقديم شهادة".

وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور -البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة- جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن؛ فيما تلقى 900 ألف مواطن إكوادوري جرعة معززة ثالثة.

وأفادت المصالح الصحية في الإكوادور، بتسجيل نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة 33600 حالة.