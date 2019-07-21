عمالة مجهولة تحتطب الشجر الأخضر في أودية الكامل

‪ الأهالي طالبوا الجهات الأمنية بملاحقتهم ووضع حد لجرائمهم

طالب أهالي وادي وبح ووادي نسيت بمحافظة الكامل، الجهات المعنية بملاحقة عمالة مجهولة، تعمل على تقطيع الأشجار الخضراء وتطور وضعهم إلى إقامة عدة مصانع للفحم في وادي وبح ونسيت وجبل شمنصير، التي تنبعث منها الغازات السامة؛ ما يؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

وقال الأهالي: تمتلك هذه العمالة سيارات جيوب دفع رباعي، ويتزودون بالوقود والغذاء من داخل المحافظة، وتمارس جرائمهم البيئية ليل نهار، غير مبالين بالأنظمة.

وقالوا: نشاهد أكوام الحطب بكميات كبيرة بجوار الطرق وأشجارًا تقطع وهي خضراء وأخرى تسحب من جذورها من ثم ينقل هذا الحطب في شاحنات، وتُباع في مدن مجاورة.