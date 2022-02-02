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أحد أكبر الفعاليات العالمية للمختصين في القطاع.. ويشتمل على ورش عمل وندوات

خلال الاجتماع السنوي في واشنطن.. "النقل" تستعرض التطوير وجذب الاستثمارات

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شاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في النسخة رقم 101 من الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل "TRB"، التي أقيمت فعالياتها في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 9 إلى 13 يناير 2022م.



ويعد الاجتماع أحد أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، ويضم في جنباته ورش عمل وندوات لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة، و170 لجنة تقنية، وأكثر من 400 ورشة عمل ترتكز على عدد من الجوانب التي تخدم القطاع.



وقد مثّل وفد المنظومة المشارك في فعاليات المجلس الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات، إلى جانب عدد من المختصين بالمنظومة.



وتأتي مشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بهدف التعريف بخطة المملكة الطموحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بأبرز الجهات والشركات العالمية في المجال وبحث بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات والشركات العالمية، بما يمكّن المنظومة من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، خاصةً أنها قد بدأت في مرحلة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم محاور برامج رؤية المملكة 2030.



من جانبه عقد وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات ورئيس الوفد السعودي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية الدكتور منصور التركي، اجتماعاً افتراضياً مع المدير التنفيذي لمكتب النقل الدولي والتجارة بوزارة النقل الأمريكية؛ وذلك على هامش مشاركة المنظومة في المعرض، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض التحول الذي يمر به القطاع في المملكة، إلى جانب التعريف بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإنجازات التي تحققت في عام 2021، وتركيز الجهود في عام 2022 على تنفيذ الاستراتيجية وتسميته بـ"عام التنفيذ".



وتم بحث حجم الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتحديداً حجم مشاريع البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية، إضافةً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المستثمرين.



وعقد الوفد السعودي اجتماعاً مع مجموعة البنك الدولي بهدف بحث وتفصيل سبل التعاون بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة ومجموعة البنك الدولي عبر مختلف التخصصات؛ حيث تَركّز الاجتماع حول القطاع اللوجستي وتكامل أنماط النقل، إضافة إلى الحد من الأثر السلبي للقطاع على البيئة وتبني أساليب النقل الحديثة.



والتقى الوكيل بممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، بحضور عدد من ممثلي الشركات الرائدة في الخدمات اللوجستية؛ وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.