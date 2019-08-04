من "فاجعة كرايس تشيرش" لـ"سكينة مكة".. ضيوف الملك وعبرات تسبق العبارات

أشادوا بالخدمات المقدمة لهم.. الحاجة ريحانة: ماء زمزم روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا

رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من أسر مصابي وشهداء حادثي نيوزيلندا الإرهابيين، الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم، كما قدموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم.

وأشاد الحجاج النيوزيلنديون بالمشاريع والإنجازات التي نفّذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مشيرين إلى أن تلك الإنجازات تنطلق من الدور الإسلامي الرائد الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعبًا وجهودها في خدمة الإسلام.

وأوضحت الحاجة زينب علي أحمد "زوجة مصاب"، التي أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها وهي تروي قصة إصابة زوجها في حادثة تفجير المسجدين في نيوزيلندا، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة؛ يحقق الكرامة الإنسانية والأخوة الإسلامية؛ منوهةً بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية في إرساء قواعد التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.

وقالت "ريحانة" وهي من نيوزيلاندا "زوجة مصاب": إنه منذ وصولنا إلى مقر إقامتنا في مكة المكرمة؛ رأينا الكرم السعودي الأصيل؛ حيث استقبلونا بماء زمزم الذي روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا، ونسينا حينها كل الآلام التي عشناها جراء تفجير المسجدين.

وفي ختام تصريحاتهم، قدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة -أيدها الله- على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال قدومهم ضيوفًا على المملكة في هذا البرنامج؛ سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها، وأن يبارك في قيادتها، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا

يُذكر أن الملك سلمان كان قد وجّه باستضافة 200 حاج وحاجة من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا "الإرهابي"، والذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشرش، وأودى بحياة 50 شخصًا وإصابة العشرات.