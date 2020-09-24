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أكد مواصلة البناء على أسس الصداقة بين البلدين

وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90

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هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني".

وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.