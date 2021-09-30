مؤسسة الأميرة العنود تختتم برنامج "توحيد ووحدة" احتفالاً باليوم الوطني

نفذت 91 مبادرة متنوعة بشعار "مدارسنا الخضراء في السعودية الخضراء"

نفذت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج توحيد ووحدة تعبيرًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91 ، وذلك من خلال تنفيذ 91 مبادرة وفعالية متنوعة تحت شعار "مدارسنا الخضراء في السعودية الخضراء" في 15 منطقة من مناطق المملكة.



وتفصيلاً، شملت الفعاليات مدن التمكين المحلي وهي (الرياض، الأحساء، رفحاء، الجوف، أملج، نجران، الطائف، بدر، حائل، بيشة، القصيم، حفر الباطن، رابغ، أبها، القنفذة)، وتم تنفيذ البرنامج بالتزامن مع بداية موسم اليوم الوطني، حيث بدأ يوم الأحد الموافق 19 / 9 2021م واستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 / 9 /2021



وانطلق برنامج توحيد ووحدة بعدة محاور "التشجير، التدوير، تقليل الانبعاثات الكربونية"، وبدأ بالتعريف عن مبادرة "السعودية الخضراء" للطلاب والطالبات في النطاق التعليمي بهدف التضامن مع رؤية المملكة نحو تحقيق التطلعات في قيادة الحقبة الخضراء القادمة والعمل على تشجير أماكن تلقي العلم، ثم محور التدوير الذي تضمن ورش عمل تدريبية لإعادة تدوير الأدوات واستثمارها بطريقة صديقة للبيئة، كما تضمن المحور الأخير تقليل الانبعاثات الكربونية مبادرة خفض استهلاك الطاقة من خلال تغيير إضاءات المدارس إلى إضاءة LED لتقليل استهلاك الكهرباء وحماية البيئة من الأضرار.



وحرصت المؤسسة على التشديد على عنايتها بالتمكين من خلال إشراك الطلاب والطالبات في تحقيق مخرجات هذا البرنامج حيث شارك به ما يقارب 18500 مستفيد، و 800 متطوع بـ 3000 ساعة تطوعية، كما عملوا على زراعة ما يقارب 5000 شتلة زراعية في 15 منطقة حول المملكة.



يُذكر أنه تم تدشين برنامج "توحيد ووحدة" عام 2013 م للاحتفال باليوم الوطني السعودي ويتم تنفيذه سنويًا بمشاركة مدن التمكين المحلي بإدارة مركز تمكين لدى مؤسسة الأميرة العنود الخيرية التي تحرص وتؤكد لتحقيق رسالتها في التنمية المجتمعية وتمكين الشباب.