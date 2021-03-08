إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

بيان رسمي: أجريا الفحص والنتيجة إيجابية

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

رئيس النظام السوري بشار الأسد

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 03:30 PM

بيان رسمي: أجريا الفحص والنتيجة إيجابية

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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