"الرياض" على خارطة تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح

تتواصل حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في مدئ الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والرين، والسلسل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة أتربة مثارة الرياض

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23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 09:40 AM

تتواصل حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في مدئ الرؤية الأفقية

"الرياض" على خارطة تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والرين، والسلسل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).

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