اكتمال الطرح العام الثانوي لشركة stc بحجم طرح بلغ 12 مليار ريال سعودي

يعد الأول من نوعه بالسوق السعودي.. وتم بنجاح تغطية كامل أسهمه من المستثمرين

أعلن اليوم صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق" أو "المساهم البائع")، وشركة الاتصالات السعودية ("stc" أو "الشركة")، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمدرجة في تداول السعودية، عن اكتمال الطرح العام الثانوي ("الطرح") بنجاح، حيث تم بنجاح طرح 120 مليون سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة الى مستثمرين من الأفراد، وذلك من خلال عملية طرح عام ثانوي يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 12 مليار ريال سعودي، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.

وبتلك المناسبة، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة stc هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ 13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق."

وأضاف الحميّد: "تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، والتي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة stc والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وسيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوّق بالكامل للمستثمرين الدوليين في المملكة بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدَم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها".

من جانبه، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة stc من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يعدّ شهادةً نعتزّ بها على إنجازاتنا كمقدّم رائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وكواحدة من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس ذلك أيضاً الثقة باستراتيجيتنا المستقبلية".

وأوضح أن "ارتفاع نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84% ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونودّ في هذه المناسبة أن نرحّب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة".

بدوره قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه".

وأشار إلى أنه "منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي".