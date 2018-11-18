"سبق" في أسبوع.. بشرى للعسكريين وتأمين طبي لكل السعوديين ومدن الشمال على موعد مع زيارة الملك سلمان

"ولي العهد" يلتقي أُسر شهداء الواجب ويوجه بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً

شهد الأسبوع الماضي في السعودية عدداً من الأحداث المهمة، بدأ بالتقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- بأسر الشهداء ومروراً بالبشرى التي زفها صندوق التنمية العقاري للعسكريين تقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للجنود البواسل، كما شهد أحداثاً أخرى كان أبرزها بيان النيابة العامة بشأن قضية خاشقجي، حيث قطع البيان أي محاولات لتسييس القضية، وصولاً إلى ما كشفته "نيويورك تايمز" عن نفي أصدقاء "خاشقجي" إجراءه محادثات مع سفير المملكة في واشنطن قبل ذهابه لتركيا.

بالصور.. ولي العهد يلتقي أُسر شهداء الواجب

أكد سمو ولي العهد في حديثه لأسر شهداء الواجب، أن "هناك الكثير من أسر الشهداء الذين لم نتمكن من رؤيتهم في هذا اللقاء، ولكننا سنعمل -إن شاء الله- على الالتقاء بهم في قادم الأيام، وهم جميعاً محل اهتمامنا الدائم، ونعتز بهم وبأبنائهم الشهداء والمصابين، وبعموم المرابطين من رجال قواتنا المسلحة في ميادين الشرف والكرامة".

https://sabq.org/BnrHGq



"العقاري" يزف بشرى للعسكريين

أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي تأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم بتخصيص مبلغ 21 مليار ريال للعسكريين في الخدمة؛ تقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للجنود البواسل، وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، وذلك بتمكينهم من تملك منازلهم، وتحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافةً إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية المشاركة.

https://sabq.org/S5YjsG



"النيابة" تطالب بقتل من أمر وباشر مقتل "خاشقجي"

صرح النائب العام، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، بأنه تم توجيه التهم إلى 11 متهماً من أصل 21 تم التحقيق معهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

https://sabq.org/6TFyKn



بالفيديو.. صلاة الغائب على "خاشقجي" في المسجدين الحرام والنبوي

أُديت صلاة الغائب خلال الأسبوع الماضي على المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة الجمعة، كما أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، صلاة الغائب على خاشقجي، عقب صلاة الفجر.

https://sabq.org/NJ9zvK



حقيقة تهديد عاملة منزلية لمكفولتها

كشفت "سبق"، خلال الأسبوع الماضي، حقيقة ما تداوله مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بحائل، عن صورة لعاملة منزلية في مدينة جبة، على بعد 100 كلم شمال حائل، والتي حملت عبارات توضح أن رسالة بالخطأ وصلت معلمة، من جوال العاملة، توضح بها أنها تنوي ذبح ابنة كفيلتها، لكن تنتظر استلامها لراتبها الشهري، وستهرب وقتها لمدينة الرياض.

https://sabq.org/WgM89t



ولي العهد يوجه بتأهيل 130 مسجداً تاريخياً

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

https://sabq.org/zt9wBG



وزير خارجية فرنسا يكذب تركيا

كذّب وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، في وسط الأسبوع الماضي، تركيا؛ حيث قال إن فرنسا ليس لديها تسجيلات تتعلق بحادثة وفاة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية وقطرية عن الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق من الأسبوع الماضي؛ فإنه تم تسليم التسجيلات لعدة دول من بينها فرنسا؛ لكن "لو دريان" أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية، إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

https://sabq.org/YSCWDM



المدينة الرياضية بتبوك وارتباطها بزيارة الملوك

لمدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك تاريخ وثيق مع زيارات الملوك للمنطقة، بدءاً من موقعها قبل إنشائها؛ إذ أُقيم على أرضها احتفال الأهالي بمناسبة زيارة الملك خالد -رحمه الله- في شوال عام 1400هـ، ثم بدأت بعد إنشائها باحتضان الزيارات الملكية؛ إذ تم فيها احتفال الأهالي الرسمي بزيارة الملك فهد، ثم الملك عبدالله. ومن المنتظر أن يقام فيها حفل أهالي المنطقة بمناسبة زيارة الملك سلمان المرتقبة لمدينة تبوك.

https://sabq.org/4wJ8Vy



عائلة الفتاتين "روتانا وتالا": القضية لاتزال قيد التحقيق

انتقد المستشار القانوني مهند محمود سعيد النجار، المتحدث باسم ذوي الفتاتين "روتانا وتالا"، ما ورد في بعض وسائل الإعلام، وما نشر من أخبار عن الفتاتين اللتين توفيتا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، رحمهما الله، موضحاً أن ما نُقل عنهما كان مغلوطاً وعارياً عن الصحة، مبدياً استغرابه من نشر أخبار وصور مزيفة ومُخلة، ليست للفتاتين.

https://sabq.org/p2hMKb



برئاسة الملك.. "الوزراء" يعدل نظام مراقبة شركات التمويل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر الثلاثاء الماضي في مدينة الرياض، إجراء تعديل على نظام مراقبة شركات التمويل، كما قرر إنشاء لجنة وطنية للتغذية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تسمى "اللجنة الوطنية للتغذية".

https://sabq.org/kfMcND



تأمين طبي شامل لكل السعوديين

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بوضوح، وسط الأسبوع الماضي، أن جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100% خلال خمس سنوات، مضيفاً: "ستتحول المستشفيات إلى تجمعات طبية؛ إذ سيصبح لدينا قرابة 20 تجمعاً طبياً في كل أنحاء المملكة، وكل تجمع طبي سيخدم قرابة مليون شخص"، مشيراً إلى أن الهوية الوطنية ستكون هي بطاقة التأمين للمواطنين.

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أصدقاء "خاشقجي" ينفون إجراءه محادثات مع سفير المملكة بواشنطن قبل ذهابه لتركيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أصدقاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ استبعدوا تماماً محادثاته مع سفير المملكة بواشنطن، أو أن تكون قد أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أصدقاء "خاشقجي"، تأكيدهم أن "جمال خاشقجي لم يقرّر الذهاب إلى القنصلية في إسطنبول إلا بعد سفره إلى تركيا".

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الملك يزور مناطق الشمال

صدر عن الديوان الملكي بيان، خلال الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أنه تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق.

وبحسب البيان فإن الزيارة ستكون خلال الأسبوع المقبل حيث سيقوم –حفظه الله– بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

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