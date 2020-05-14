"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف

كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.

فيروس كورونا الجديد

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 04:15 PM

الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف

"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.

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فيروس كورونا الجديد

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