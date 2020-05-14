"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.
وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.
فيروس كورونا الجديد
الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف
كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.
وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.