"الصحة العالمية": معدلات اختبار كورونا في ليبيا دون المطلوب

الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بلغ 3 ملايين و 300 ألف

كشف مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أن إجمالي الاختبارات التي أجريت في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

وأشار "برينان" إلى أن معدلات الاختبار في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المطلوب.