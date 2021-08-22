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طلب النظر في ملفه وعند الاطلاع عليه اعتدى عليهما.. والشرطة تتولى التحقيق

"تجمع مكة" يروي لـ"سبق" تفاصيل جديدة في حادثة صفع طبيبة على وجهها

كشف المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي تفاصيل جديدة عن حادثة الاعتداء بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة أمس السبت، على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب) وهما يؤديان واجبهما ومهام عملهما في خدمة المرضى.



جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حيث قال "المسعودي": وقعت الحادثة في قسم الطوارئ، حيث طلب المعتدي من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه قام بالاعتداء عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، إلا أنه قام بالاعتداء عليه أيضاً، مما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادثة، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



وأضاف: يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى، لافتًا إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.



وكانت "سبق" انفردت بتفاصيل الاعتداء في خبر نُشر مساء أمس تحت عنوان: "مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة" جاء فيه أن طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، تعرضت لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، كما تعرض طبيب آخر لضرب تسبب في تحطيم نظارته. فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.