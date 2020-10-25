باكستان تدين بشدة الحملة المعادية للإسلام

"الخارجية" انتقدت التشهير بالأديان الأخرى

دانت باكستان بشدة اليوم الأحد ما وصفته بالحملة الممنهجة ضد الإسلام، المتمثلة في إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحوادث تدنيس القرآن الكريم من قِبل بعض العناصر غير المسؤولة في بعض البلدان المتقدمة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان تشعر بالقلق إزاء التصريحات المزعجة للغاية من قِبل بعض السياسيين، التي تبرر مثل هذه الأعمال الشائنة تحت غطاء حرية التعبير ومساواة الإسلام بالإرهاب لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية ضيقة.

وبيّنت الوزارة أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة، وأن نشر الأفكار العنصرية، والتشهير بالأديان الأخرى، والاستهزاء بها، وازدراء الشخصيات الدينية، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير عن الرأي.

ولفتت إلى أن مثل هذه الأعمال غير القانونية والمعادية للإسلام، التي تثير الكراهية والعداء والمواجهة بين الأديان، هي الأساس الحقيقي لإثارة أعمال إرهابية مروعة، تهدد السلام والوئام بين الحضارات في المستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن باكستان دعمت على الدوام -وما زالت- الجهود الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد.