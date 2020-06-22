انخفاض في أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ42 دولارًا

وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام الذي تَضرر جراء تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.63% إلى 39.50 دولارًا للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.36% إلى 42.04 دولارًا للبرميل.