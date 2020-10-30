بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 09:31 PM

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294

بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.

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فيروس كورونا الجديد المغرب

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