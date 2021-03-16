"الأرصاد": أتربة مثارة على عسير

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: البرك والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.