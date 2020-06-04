الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 .. الخميس المقبل

أعلنت وزارة الرياضة عن إقامة مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل للكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 بحضور وزير الرياضة .

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قالت فيها :"الخميس المقبل في مؤتمر صحفي (عن بعد) : الكشف عن التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021 بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

يُشار إلى أن المملكة نظمت الرالي الشهير لأول مرة في العام الجاري (2020)، وهي المرة الأولى التي يُقام فيها بالشرق الأوسط وفيه تمكن الإسباني كارلوس ساينز من التتويج باللقب كما حصل على جائزة أعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وبلغ طول رالي داكار السعودية 2020 نحو 7800 كلم، وكانت نقطة الانطلاق من جدة بمسافة 752 كلم، فيما جاء الختام في القدية الوجهة المختصة في الترفيه والثقافة والرياضة.