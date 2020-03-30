"أمانة مكة" تُطهّر 115 حديقة احترازيًا ووقائيًا لمواجهة "كورونا"

"الإدارة العامة للنظافة" تواصل خطتها في غسيل الأرصفة والحاويات

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت تعقيم وتطهير 115 حديقة بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما واصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخطط 7 بالشرائع بشرق مكة المكرمة في شارع إبراهيم خزامي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 12:11 AM

"الإدارة العامة للنظافة" تواصل خطتها في غسيل الأرصفة والحاويات

"أمانة مكة" تُطهّر 115 حديقة احترازيًا ووقائيًا لمواجهة "كورونا"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت تعقيم وتطهير 115 حديقة بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما واصلت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخطط 7 بالشرائع بشرق مكة المكرمة في شارع إبراهيم خزامي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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