"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 2945 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة (رحمهم الله).

وبلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

119

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 03:34 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

عبدالله البرقاوي

الرياض

33 84,666

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 2945 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة (رحمهم الله).

وبلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020