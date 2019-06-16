





46

قالت الهيئة: غير مسجلة لم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة

"الغذاء والدواء" تحذر من منتجات المكملات الغذائية للعلامة "فوريفر"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لعدم فسحها وتسجيلها لدى الهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": نحذر من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة؛ لأنها غير مسجلة لدى #الغذاء_والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة.